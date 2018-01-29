Трамп допустил возвращение США в Парижское соглашение о климате

Президент США Дональд Трамп допускает возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату.

При этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану американский лидер отметил, что для Соединенных Штатов Америки этот документ был «катастрофой», так как он «несправедлив и ужасен».

«Но, если будет хорошее соглашение, всегда есть шанс, что мы вернемся», — добавил Трамп, слова которого приводит The Guardian.

В июне 2017 года президент США объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН.

Решение Вашингтона раскритиковали во всем мире, в том числе близкие союзники Соединенных Штатов Америки.