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Евросоюз предупредил США об опасностях новых санкций против Ирана

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Вторичные санкции Вашингтона в отношении Тегерана подрывают усилия Европы по сохранению ядерной сделки с Ираном, заявили министры финансов и главы МИД Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза в письме главе американского минфина Стивену Мнучину.

«Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана», — цитирует письмо издание The Wall Street Journal.

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Европейцы пообещали продолжать торговлю с Ираном, чтобы убедить Тегеран по-прежнему соблюдать условия ядерной сделки.

Ситуация вокруг ядерного соглашения с Ираном обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Соглашение было достигнуто в 2015 году шестеркой международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. 

4 июня стало известно, что Организация по атомной энергии Ирана расширит масштабы обогащения урана в случае краха международного соглашения по ядерной программе.

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