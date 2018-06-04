Иран расширит обогащение урана в случае краха ядерной сделки

Организация по атомной энергии страны получила указание начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана на случай краха международного соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, именно он дал указание по повышению возможностей для обогащения урана. Иранский лидер подчеркнул, что планы будут реализованы только в случае, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогут обеспечить Ирану экономические выгоды, гарантированные сделкой, после выхода из него США, пишет ТАСС.

Иран и шесть международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и Евросоюза.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».