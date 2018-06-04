Прямой эфир
Сюжет:

Иран расширит обогащение урана в случае краха ядерной сделки

0
Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация по атомной энергии страны получила указание начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана на случай краха международного соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Выйти, чтобы вернуться
Франция пытается привлечь участников ядерной сделки к разработке нового соглашения с Тегераном

По его словам, именно он дал указание по повышению возможностей для обогащения урана. Иранский лидер подчеркнул, что планы будут реализованы только в случае, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогут обеспечить Ирану экономические выгоды, гарантированные сделкой, после выхода из него США, пишет ТАСС.

Иран и шесть международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и Евросоюза.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах в КНР ситуацию вокруг Ирана
В Тегеране выступили за сохранение ядерной сделки без изменений

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017