Выйти, чтобы вернуться

Франция готова запустить глобальный переговорный процесс с Ираном в контексте выхода США из ядерной сделки. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в МИДе страны. В комиссии сената по иностранным делам, обороне и безопасности подтвердили эту информацию, добавив, что Париж рассматривает возможность подписания нового соглашения с Тегераном и выхода из старого. Тему сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному разоружению Ирана, а также разработки более полного документа, который подпишут все стороны сделки, включая вышедшие из нее Соединенные Штаты, президент Франции Эммануэль Макрон уже поднимал во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Обсуждался этот вопрос и на переговорах Эммануэля Макрона с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Новый документ должен включить в себя все дополнительные пункты, беспокоящие участников сделки.

— Помимо проблемы ядерного оружия нас волнует деятельность Ирана, связанная с баллистическими ракетами, а также его растущее военное присутствие на Ближнем Востоке. Именно поэтому мы бы хотели запустить глобальный и всеобъемлющий переговорный процесс с Тегераном, — рассказал «Известиям» источник в МИД Франции. — Мы хотим, чтобы Иран понял и принял, что надо действовать сообща.

В сенате Франции «Известиям» подтвердили, что Эммануэль Макрон пытается собрать нынешних и бывших участников СВПД за столом переговоров и заключить новое, дополненное рамочное соглашение с Тегераном.

— Замысел президента заключается в том, чтобы Франция, возможно, вышла из текущего соглашения с Ираном, но лишь для того, чтобы запустить переговоры по новому, более полному документу. На это, безусловно, потребуется какое-то время, — сказал «Известиям» французский сенатор, вице-председатель комиссии верхней палаты парламента по иностранным делам, обороне и безопасности Робер дель Пиккиа. — Вместе с тем очень важно поддерживать отношения с Тегераном, в том числе и торгово-экономические.

Сторонники нового подхода к иранской ядерной программе есть и в Германии. Необходимо новое тщательно проработанное соглашение, которое включало бы как Иран, так и США, считает депутат правящего блока ХДС/ХСС в бундестаге Николас Нёдель.

— Очевидно, что с подписанием СВПД ситуация на Ближнем Востоке не улучшилась, — сказал он «Известиям». — Иран всё равно дестабилизирует регион и представляет угрозу для Израиля. Новое соглашение стало бы более полным и долгосрочным, и это привлекло бы США к его подписанию.

По словам Николаса Нёделя, было бы хорошо, если бы посредником в урегулировании вопроса выступили европейские лидеры. Судя по тому, что Эммануэль Макрон предложил идею нового соглашения Дональду Трампу и Владимиру Путину, вариант европейского посредничества исключать не стоит.

В середине мая 2018 года на саммите Евросоюза в Софии президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа сохраняет приверженность идее установления мира и стабильности на Ближнем Востоке. При этом французский лидер подчеркнул, что СВПД по ядерному разоружению Ирана необходимо дополнить — с тем, чтобы включить в него решение ракетной проблемы.

Идею расширенной версии иранского соглашения глава республики еще в апреле высказал Дональду Трампу во время визита в США. Глава Белого дома идею отверг, а Эммануэль Макрон стал едва ли не первым, кто официально сообщил на весь мир: США выходят из ядерного соглашения.

В конце мая на Петербургском международном экономическом форуме в ходе встречи с Владимиром Путиным Макрон попытался убедить российского лидера не просто доработать существующий документ, но разработать новое, более полное соглашение. Владимир Путин выступил за сохранение подписанного в 2015 году СВПД, исключив его привязку к каким-либо дополнительным условиям — будь то иранская ракетная программа, активность страны на Ближнем Востоке или ее возможная деятельность в ядерной сфере в будущем.

Чтобы обезопасить европейские компании, Еврокомиссия решила ввести в действие так называемый «блокирующий статут» 1996 года: этот закон защищает предприятия ЕС от санкций, введенных третьими странами, и подразумевает компенсации за спровоцированные ограничениями потери.

Угроза американских санкций уже отпугнула многие европейские компании: так, французская нефтегазовая компания Total отказалась участвовать в газовом проекте «Южный Парс» без разрешения администрации Дональда Трампа, немецкая нефтегазовая компания Wintershall сообщила Тегерану, что у нее может не оказаться средств для финансирования иранских нефтяных проектов, а датский перевозчик нефти MaerskTankers отказалась в дальнейшем принимать заказы на транспортировку иранской нефти.