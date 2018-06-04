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В Тегеране выступили за сохранение ядерной сделки без изменений

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Фото: wikipedia.org
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Тегеран выступил за соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил первый вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари.

«Иран не примет никаких изменений и никаких исправлений в СВПД. Иран считает, что если договоренность достигнута, она должна быть точь-в-точь реализована», — приводит «Интерфакс» слова Мотазари на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым 4 июня в Москве.

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СВПД 2015 года — это многостороннее соглашение по ядерной программе Ирана, направленное на сворачивание ядерных разработок в республике в обмен на снятие санкций.

Ситуация вокруг ядерной сделки Ирана обострилась после 8 мая, когда президент США Дональд Трамп анонсировал выход из СВПД.

Москва, Париж, Берлин, Лондон и Пекин осудили решение администрации США. Подписанты соглашения заявили, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства.

После объявления США о намерении выйти из сделки, Вашингтон неоднократно расширял санкции в отношении Тегерана. Под ограничения попали не менее 24 физических лиц и свыше 10 юридических.

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