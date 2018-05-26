Прямой эфир
Сюжет:

США не возражают против развития мирной ядерной энергетики в Иране

0
Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Дональда Трампа не возражает против развития мирной ядерной энергетики в Иране, при условии импорта Тегераном топлива для АЭС. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Шах без мата
Почему американский план по Ирану похож на ультиматум

По его словам, Иран может заниматься развитием мирной ядерной энергетики, но могли бы импортировать топливо для этого. Также Помпео добавил, что, по мнению американский властей, Иран не должен обладать возможностями для создания ядерного топлива, обогащения урана или иметь предприятия, занимающиеся переработкой плутония, сообщает ТАСС.

Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сделать программу инспекции иранских ядерных объектов более жесткой, чтобы быть уверенными в отсутствии деятельности по разработке ядерного оружия в стране.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против Тегерана, в том числе тех, что действовали до соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о необходимости сохранить ядерную сделку с Тегераном
США расширили санкции против Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017