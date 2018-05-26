США не возражают против развития мирной ядерной энергетики в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа не возражает против развития мирной ядерной энергетики в Иране, при условии импорта Тегераном топлива для АЭС. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, Иран может заниматься развитием мирной ядерной энергетики, но могли бы импортировать топливо для этого. Также Помпео добавил, что, по мнению американский властей, Иран не должен обладать возможностями для создания ядерного топлива, обогащения урана или иметь предприятия, занимающиеся переработкой плутония, сообщает ТАСС.

Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сделать программу инспекции иранских ядерных объектов более жесткой, чтобы быть уверенными в отсутствии деятельности по разработке ядерного оружия в стране.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против Тегерана, в том числе тех, что действовали до соглашения.