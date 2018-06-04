Путин и Си Цзиньпин обсудят на переговорах в КНР ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудят в ходе переговоров в Китае положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, особое внимание также уделят вопросам взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, формате Россия–Индия–Китай и «большой двадцатки», передает «РИА Новости».

Помощник президента добавил, что, помимо этого, главы государств затронут тему взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

В конце мая помощник главы МИД Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин выступает за сохранение ядерной сделки и контактирует с европейскими странами и Россией, а также Ираном. Он подчеркнул, что несоблюдение СВПД отразится на экономическом сотрудничестве государств.

Иран и шесть международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и Евросоюза.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны.