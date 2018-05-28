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В Китае рассказали о последствиях расторжения ядерной сделки с Ираном

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Фото: Global Look Press/J. Carlile
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Несоблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе отразится на экономическом сотрудничестве государств. С таким заявлением выступил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что Китай выступает за сохранение ядерной сделки и контактирует с европейскими странами и Россией, а также Ираном.

Он отметил, что Пекин проводит тесные консультации с Тегераном, а также между бизнес-кругами двух государств.

«Мы должны избегать нарушения или срыва реализации основных проектов по сотрудничеству двух стран», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Иран и «шестерка» международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. Он уверен, что это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран.

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