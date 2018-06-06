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Boeing планирует отменить поставки Ирану из-за санкций

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Производитель авиатехники Boeing собирается отменить поставки самолетов Ирану на сумму около $20 млрд из-за санкций США. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя компании.

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«Мы еще не поставили в Иран ни одного самолета [по контрактам], и с учетом того, что теперь у нас больше нет лицензии на продажу самолетов Ирану, мы не будем их поставлять», — пояснил собеседник агентства.

После заявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении действия санкций против исламской республики в минфине сообщили, что американским авиапроизводителям дается 90 дней на сворачивание поставок. В компании Boeing отметили, что ее руководство готово поддержать решение Вашингтона в отношении Тегерана.

В декабре 2016 года производитель авиатехники сообщил о заключении соглашения на поставку 80 самолетов иранской авиакомпании Iran Air. Сумма сделки составила $16,6 млрд. Кроме того, в 2017 году Boeing заключил соглашение о поставке 30 самолетов модели 737 MAX иранской компании Aseman Airlines на $3 млрд.

6 июня главы МИД и финансовых ведомств Германии, Франции, Великобритании и Евросоюза направили министру финансов США Стивену Мнучину письмо, в котором заявили, что возобновление санкций против Ирана подрывает усилия Европы по сохранению ядерного соглашения с Тегераном.

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