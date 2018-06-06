Президент Франции предупредил о риске конфликта с Ираном

Усугубление напряженности в отношениях с Ираном грозит возникновением конфликта. Такое мнение на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер призвал стороны стабилизировать ситуацию и не допустить ее усиления, которое может привести к конфликту. Также Макрон считает, что программа наращивания числа центрифуг для обогащения урана не является основанием для прекращения действия соглашения по иранской ядерной программе, сообщает «Интерфакс».

4 июня руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что организация по атомной энергии страны получила указание начать подготовку к расширению масштабов обогащения урана на случай краха международного соглашения по иранской ядерной программе.

Иран и шесть международных посредников подписали СВПД в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривал отмену санкций ООН, США и Евросоюза.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».