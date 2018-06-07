Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу быть настойчивее в меняющемся мире и подчеркнула ряд проблем, среди которые выход США из парижского соглашения о климате, выход Вашингтона из Соглашения всеобъемлющего плана действий (СВПД) и конфликт с США по торговым пошлинам.

На заседании фракции Европейской народной партии в Мюнхене она потребовала от Евросоюза сформировать единую позицию и говорить в Совете безопасности ООН в один голос, пишет РЕН ТВ. Также канцлер призвала уделять особое внимание совместным действиям и вопросам миграции и безопасности.

6 июня, выступая в бундестаге, Меркель заявила, что диалог с Россией имеет важное значение для Германии, и отметила, что взаимодействие сторон должно продолжаться, несмотря на имеющиеся разногласия.