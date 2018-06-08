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В Британии опровергли данные о нежелании Трампа встречаться с Мэй

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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В офисе премьер-министра Великобритании опровергли появившиеся сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отказался проводить двусторонние переговоры с премьером Терезой Мэй в ходе саммита «большой семерки» (G7) 8–9 июня.

Как пишет The Independent со ссылкой на источники, такой встречи даже не планировалось из-за плотного графика Трампа.

По данным издания, американский президент приедет на саммит относительно поздно и покинет его до завершения всех мероприятий. В связи с этим он не будет проводить двусторонних встреч ни с кем из лидеров стран G7, уточняется в тексте.

При этом в Белом доме 7 июня заявили, что в дни мероприятия Трамп планирует провести встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и французским лидером Эммануэлем Макроном.

А 8 июня сообщалось, что Трамп отменил двусторонние переговоры с Терезой Мэй из-за того, что он «устал от ее учительского тона».

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