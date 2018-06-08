Лидеры G7 соберутся у костра вместе с супругами

Лидеры стран «большой семерки» (G7) соберутся вечером 8 июня со своими супругами у костра. Таким образом политики отдадут дань канадской традиции.

Мероприятие состоится на террасе рядом с фешенебельным отелем Le Manoir Richelieu в канадском курортном городке Ла-Мальбе провинции Квебек.

Около костра продолжится обсуждение вопросов мировой политики и экономики. Ожидается, что перед собравшимися выступят артисты всемирно известного канадского циркового коллектива Cirque du Soleil, сообщает «РИА Новости».

Саммит G7 пройдет 8–9 июня, перед тем как туда отправиться, президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в состав «большой восьмерки» (G8).