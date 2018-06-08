Прямой эфир

Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии саммита «большой семерки» в Канаде. Он выразил надежду на то, что участники встречи обсудят этот вопрос.

Политик также отверг утверждения об отсутствии контактов с Москвой.

«Неправда, что мы не находимся в атмосфере диалога с Россией. Мы в нем находимся. Но, следуя нашему принципу, мы отвергаем агрессивную манеру действовать, как это делает Россия», — приводит слова Юнкера «Интерфакс».

Агрессией глава Еврокомиссии, в частности, называет присоединение Крыма к России. При этом он отметил, что есть много положительных причин, по которым ЕС должен и продолжает вести диалог с Москвой. Так, Юнкер напомнил про Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который посещают представители европейского бизнеса и не только.

Саммит G7 пройдет 8–9 июня в Квебеке. Перед тем как туда отправиться, президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в состав «большой восьмерки» (G8).

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказалось в поддержку этого решения. На Украине результаты плебисцита не признали. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, а вопрос Крыма окончательно закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск предложил оставить формат G7 без изменений
Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017