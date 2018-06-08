Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с Россией, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии саммита «большой семерки» в Канаде. Он выразил надежду на то, что участники встречи обсудят этот вопрос.

Политик также отверг утверждения об отсутствии контактов с Москвой.

«Неправда, что мы не находимся в атмосфере диалога с Россией. Мы в нем находимся. Но, следуя нашему принципу, мы отвергаем агрессивную манеру действовать, как это делает Россия», — приводит слова Юнкера «Интерфакс».

Агрессией глава Еврокомиссии, в частности, называет присоединение Крыма к России. При этом он отметил, что есть много положительных причин, по которым ЕС должен и продолжает вести диалог с Москвой. Так, Юнкер напомнил про Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, который посещают представители европейского бизнеса и не только.

Саммит G7 пройдет 8–9 июня в Квебеке. Перед тем как туда отправиться, президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в состав «большой восьмерки» (G8).

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказалось в поддержку этого решения. На Украине результаты плебисцита не признали. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права, а вопрос Крыма окончательно закрыт.