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Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против РФ

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление санкций против РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте передает ТАСС. Данный вопрос будет рассматриваться на Совете ЕС в конце месяца.

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«Что касается вето (на продление срока действий антироссийских санкций — ред), мы оценим позиции», — сказал Конте на саммите G7.

Ранее премьер Италии сообщил, что поддерживает пересмотр системы европейских санкций против РФ. Он также выступает за политику открытости по отношению к Москве, отметив роль России в урегулировании различных геополитических кризисов.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в начале июня также заявил, что Евросоюзу следует задуматься об отмене ограничительных мер против РФ, особенно на фоне введения Вашингтоном пошлин на европейскую сталь и алюминий.

С 2014 года Евросоюз поэтапно вводит в отношении России санкции из-за конфликта на востоке Украины и вхождения Крыма в состав РФ. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

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