Moody's заявило о способности банковской системы РФ выдержать новые санкции

Финансовый сектор российской экономики сможет выдержать еще одну «волну» американских санкций, аналогичной апрельской. Об этом заявил в среду, 6 июня, младший управляющий директор банковской группы по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) рейтингового агентства Moody's Ярослав Совгира.

Он добавил, что в случае более серьезных мер или нескольких «волн» кредитные организации РФ начнут терять капитал, в итоге устойчивость финансовой системы окажется под вопросом, передает ТАСС.

Причиной подобного развития событий Совгир назвал то, что число заемщиков, в отношении которых приняты санкции, достигнет критической точки.

Влияние последних санкций США на российский финсектор в Moody's оценили на уровне 2% от активов и 15% от капитала.

Moody's в целом оценивает состояние банковской системы России как стабильное.

В апреле минфин США расширил антироссийские санкции, включив в черный список 26 физических и 15 юридических лиц из РФ. Депутаты Госдумы 22 мая приняли закон об ответных мерах на санкции США и союзников.

Президент РФ Владимир Путин заявил об обратном влиянии санкций против России.