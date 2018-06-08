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Премьер Словакии заявил о вреде антироссийских санкций

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Производству алюминия в Словакии наносят ущерб не американские пошлины, а санкции против России. Такое мнение выразил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

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«Введение американских пошлин на сталь и алюминий [для ЕС] никак не повлияет на производство алюминия на заводе в Жьяр-над-Гроном. Наоборот, компания [Slovalco] постоянно работает над тем, чтобы повысить мощности», – заявил Пеллегрини во время посещения предприятия. Его слова приводит агентство TASR.

Премьер подчеркнул, что наибольший ущерб крупнейшему в республике заводу наносят санкции США, введенные против России. «Slovalco не может покупать сырье от российских фирм», — констатировал политик.

Завод компании Slovalco в Жьяр-над-Гроном считается одним из наиболее высокотехнологичных предприятий по выпуску алюминия в Евросоюзе. Ежегодно он производит порядка 370 тыс. тонн алюминия и сопутствующей продукции.

С 1 июня вступили в силу американские импортные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Мексики, Евросоюза и Канады. Также в конце мая президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в размере 25% на товары из Китая. 

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