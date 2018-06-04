В Словакии осудили инсценировку убийства Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко подлежит осуждению, поскольку СМИ должны говорить правду, а не способствовать повышению напряженности. С таким заявлением выступил председатель национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

Он также считает необходимым снизить напряжение между Россией и Украиной. Данную проблему он намерен обсудить во время своего визита в Москву. Данко уверен, что устранение конфликта между странами приведет к отмене антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

Информация об убийстве Аркадия Бабченко появилась вечером 29 мая. Позднее гибель журналиста подтвердили в МВД Украины.

На следующий день стало известно, что убийство являлось инсценировкой — якобы таким образом украинские спецслужбы хотели выйти на организаторов покушения на российского журналиста.

Впоследствии был задержан директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер» Борис Герман. Он отрицает свою вину и утверждает, что сотрудничал с контрразведкой Украины и знал о готовящейся инсценировки убийства Бабченко.