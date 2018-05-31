Предматчевая инсценировка

Цель инсценировки украинскими спецслужбами «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве — бросить тень на Россию и закрепить впечатление о ней на Западе как о «преступной стране». Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, ни с моральной, ни с политической точки зрения подобные «спецоперации» недопустимы. В Верховной раде «Известиям» рассказали, что «акция» была спланирована специально в преддверии чемпионата мира по футболу в России.

29 мая в СМИ появилась информация об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось на следующий день, его «гибель» оказалась спецоперацией Службы безопасности Украины, которая якобы заранее узнала о готовящемся покушении. По мнению украинских властей, за покушением стоят российские спецслужбы, а глава МИДа страны Павел Климкин на заседании Совбеза ООН даже назвал это попыткой Москвы «дестабилизировать» Украину.

Как заявил, комментируя произошедшее в Киеве, сенатор Константин Косачев, эта инсценировка «не укладывается в голове ни с моральной, ни с политической, ни с криминальной точек зрения».

— Зачем надо было устраивать такой спектакль, даже если планировалось взять кого-то с поличным? Это можно было делать в других формах. С политической точки зрения у меня ни малейшего сомнения, что это делалось исключительно с целью создать вокруг России ажиотаж, в очередной раз бросить на нее тень, укрепить впечатление о России на Западе как о стране, которая готова убивать своих граждан по поводу и без повода — просто потому, что в какой-то момент кому-то это приходит в голову. Вот в чем политический замысел этой провокации, — заявил «Известиям» Константин Косачев.

Политик добавил, что действия Украины «абсолютно неприемлемы, морально убоги, этически провокационны и абсолютно непрофессиональны». Сложно представить, что за последние сутки пережили родные и близкие Аркадия Бабченко, отметил он.

— Жена не знала, он даже о детях своих не вспомнил — родных и приемных, мы знаем, что у него их много. У меня эта ситуация не укладывается в голове даже с моральной точки зрения, — отметил сенатор. — В этой ситуации мне совершенно не стыдно за реакцию России: на всех уровнях она была достойной.

Он напомнил, что гуманная реакция общества проявилась в желании поддержать семью Аркадия Бабченко, а правовая — в почти моментальном возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту убийства журналиста. По его словам, остается лишь сожалеть о многочисленных комментариях в поддержку Украины и с осуждением России, которые «уже успели прозвучать на Западе».

— Тем, кто их произнес, должно быть очень неловко, что в союзниках у Запада находится Украина в ее нынешнем весьма неприглядном виде, — резюмировал Константин Косачев.

В Верховной раде (ВР) считают, что инцидент с Аркадием Бабченко был специально приурочен к скорому старту ЧМ-2018 по футболу в России — турнир начинается уже 14 июня. По мнению украинского парламентария Евгения Балицкого, власти страны манипулируют украинским народом, а тему недопустимости подобных «операций» необходимо поднять на обсуждение в ВР.

— Ясно, что это было направлено против одного государства и устроено специально в канун чемпионата мира. Теперь уже полностью понятно, что ситуации со Скрипалями, химатакой в Сирии и так далее — настоящие фейки. Цель — привлечь внимание к конкретной стране и отвлечь всех от чемпионата мира. Но нельзя для этого так использовать народ Украины. Ведь когда на Украине убили других журналистов — Павла Шеремета и Олеся Бузину — никому до этого не было дела. А тут «убили» оппозиционного журналиста и поднялся шум, — сказал «Известиям» Евгений Балицкий.

По его словам, от официального Киева теперь можно ждать чего угодно — «хоть реку Днепр отравить, чтобы заявить, что это была спецоперация». Украинский депутат уверен, что инцидент произошел при поддержке западных союзников действующей власти.

«Убийство» Аркадия Бабченко — огромный удар по остаткам репутации Украины, доверие к властям которой окончательно подорвано, заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Эксперт считает, что СБУ организовала фарс-пародию на «отравление» Скрипалей.

— Отравление в Солсбери ушло на второй план. Тем более они воскресли. А тут воскрес и Бабченко — в уже более откровенной форме, — подчеркнул политолог.

Аркадий Бабченко, который проработал во многих горячих точках военным корреспондентом, последние годы активно высказывал крайне антироссийские взгляды. Самый большой скандал разразился после того, как в декабре 2016 года журналист заявил, что ему «совершенно плевать» на крушение Ту-154 над Черным морем, жертвами которого стали в том числе участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. В 2017 году Аркадий Бабченко покинул Россию и заявил, что вернется в Москву лишь на американском танке «Абрамс».