Захарова назвала Бабченко «всемирным посмешищем»

Служба безопасности Украины (СБУ), инсценировавшая убийство Аркадия Бабченко, сделала из него посмешище, а репутации журналистского сообщества нанесла серьезный ущерб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, журналисты регулярно подвергают свою жизнь опасности в силу профессиональной деятельности.

«Я думаю, что он (Бабченко) просто не понимает это в силу своего кругозора. Он поставил крест на всей этой огромной работе, которую вело международное журналистское сообщество, именно по защите и по предоставлению особых дополнительных гарантий», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Бабченко стал жертвой СБУ, так как действия украинских спецслужб убили его профессиональную карьеру и сделали его посмешищем.

«Убили журналиста Бабченко, такого человека — журналиста Бабченко — больше нет. Есть всемирное посмешище… СБУ убило Бабченко вот в этом самом смысле слова», — заявила дипломат.

Захарова также указала на то, что инсценировка с убийством Бабченко совпала с заседанием Совбеза ООН, где выступал глава МИД Украины Павел Климкин, что сделало эту ситуацию элементом «пропаганды мирового масштаба».

29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день СБУ объявила, что данный инцидент был инсценировкой, а журналист жив.

Мировое сообщество в лице таких международных организаций, как ОБСЕ, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов осудили постановочную смерть журналиста. Помимо этого, ряд западных СМИ отметил, что после данной инсценировки доверие к властям Украины значительно снизится.