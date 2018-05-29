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В Киеве застрелили российского журналиста

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Фото: РИА Новости
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В Киеве совершено покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». 

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«На номер 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — говорится в материале со ссылкой на осведомленные источники. 

Информацию о смерти Бабченко подтвердило МВД Украины, передает «РИА Новости».

В августе 2017 года сообщалось о похищении в центре Киева корреспондента «Первого канала» Анны Курбатовой. Как позднее выяснилось, ее задержали сотрудники СБУ. Журналистку потом выдворили из страны. 

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева, когда ехал на работу на автомобиле, принадлежавшем соосновательнице «Украинской правды» и его гражданской жене Алене Притуле. В машине сработало взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома был застрелен оппозиционный украинский журналист Олесь Бузина. 

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Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову. Незадолго до смерти Олесь Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху. Украинские власти заявляли, что лица, причастные к убийству журналиста, будут найдены в кратчайшие сроки. Тем не менее следователи передали материалы дела в суд спустя более двух лет. Заседание суда по делу об убийстве пройдет 7 июня. 

В феврале 2017 года руководство ведущих украинских СМИ обратилось с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и к послам США и стран Европы с требованием «остановить уничтожение свободы слова в стране». Документ адресован также премьер-министру, председателю Верховной рады и генеральному прокурору.

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