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СМИ Украины потребовали прекратить уничтожение свободы слова в стране

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Руководство ведущих украинских СМИ обратилось с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и к послам США и стран Европы с требованием «остановить уничтожение свободы слова в стране». Документ адресован также премьер-министру, председателю Верховной рады и генеральному прокурору.

«Уровень угрозы свободе слова на Украине дошел до критической черты», — констатируют авторы обращения.

Подписанты, в частности, требуют от прокуратуры отчитаться о расследовании преступлений против журналистов.

Документ открыт для подписания журналистами, общественными деятелями, депутатами. Поддержать инициативу может «каждый, в ком есть желание и готовность поддержать свободу слова на Украине».

Как писал портал iz.ru, еще в августе прошлого года комитет защиты журналистов (КЗЖ) осудил украинские власти за притеснения репортеров

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