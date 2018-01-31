Главред украинского издания «Страна.ua» попросил убежище в Австрии

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Об этом говорится в обращении редакции к президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой», — говорится в обращении.

Также журналисты обвинили Порошенко в «беспрецедентном давлении на интернет-газету, аналогов которого еще не было в истории Украины».

«Ваша цель — запугать нас, заставив изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас, затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты. Но мы хотим сказать, что это у вас не получится», — подчеркивается в обращении.

Сам Игорь Гужва отметил, что в его адрес и адрес журналистов издания регулярно поступают угрозы физической расправы.

Как писал портал iz.ru, в конце июня 2017 года главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва был помещен под стражу сроком на два месяца. Его обвинили в вымогательстве $20 тыс. у члена Радикальной партии Дмитрия Линько за неразмещение компрометирующих материалов.