Свободу слову

Депутаты европейского и национальных парламентов потребовали от Киева немедленно освободить руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и прекратить нарушать права человека. Как рассказали «Известиям» в Европарламенте, на ближайшем пленарном заседании в Страсбурге состоится обсуждение данной проблемы. Кроме того, депутаты намерены обратиться к украинским коллегам с просьбой разобраться в ситуации.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве недалеко от своего дома. Журналиста обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке страны. Представителю СМИ грозит до 15 лет лишения свободы. Задержание возмутило не только власти России, но и ряд политиков из стран Европы. Опрошенные «Известиями» европарламентарии считают, что арест Кирилла Вышинского нарушает права человека и говорит о неготовности Киева следовать стандартам Евросоюза.

В Европарламенте намерены обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг Кирилла Вышинского, на предстоящем пленарном заседании в Страсбурге. Как заявил «Известиям» евродепутат от Чехии Яромир Кохличек, задержание представителей СМИ по политическим мотивам очень многое говорит о государственной системе, которая допускает подобные аресты.

— Брюссель пытается постоянно убедить всех, что на Украине есть действующая парламентская система и демократическое правительство. К сожалению, подобные инциденты настораживают многих европейских политиков, — отметил Яромир Кохличек. — Я вхожу в парламентскую группу дружбы с Украиной под эгидой Европарламента. На следующей неделе состоится пленарное заседание Европарламента, на котором я попрошу председателя группы передать украинским коллегам письмо, связанное с ситуацией вокруг Вышинского.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в беседе с «Известиями» назвал возмутительными продолжающиеся на Украине аресты журналистов.

— Действия Украины в очередной раз доказывают, что правительство в Киеве по-прежнему ведет себя как беззаконная хунта. Попытка умолчать правду таким образом никогда не работает. Как член парламентской ассамблеи ОБСЕ я требую немедленного освобождения всех невиновных журналистов на Украине, — заявил Маркус Фронмайер.

Возможность свободно проводить публичные дебаты и высказывать критику — основа любого демократического государства, уверен и член международного комитета бундестага Робби Шлунд. По его мнению, притеснения журналистов в странах ЕС и соседних государствах фиксируются всё чаще, а ситуацию с Кириллом Вышинским должен рассмотреть суд по правам человека.

— Это очень плохой признак. В случае с Кириллом Вышинским необходимо, чтобы ЕСПЧ расследовал его дело немедленно. Свобода слова и печати защищена Генассамблеей ООН, — сказал «Известиям» Робби Шлунд.

Нельзя вступить в ЕС, не соблюдая свободу слова и права нацменьшинств, отметил в разговоре с «Известиями» член итальянской партии «Лига» Стеффано Вальдегамбери. Он напомнил, что на Украине существует черный список, в котором люди открыто называются врагами государства. По его мнению, происходящее в стране «не имеет никакого отношения к демократии и свободе».

Ситуация вокруг Кирилла Вышинского доказывает, что Украина далека от европейских стандартов — как минимум в вопросах свободы слова, считает французский европарламентарий Жан-Люк Шафозер.

— Украина показывает свое настоящее лицо. Представители украинской власти являются лакеями Соединенных Штатов. К ним нет никакого доверия. Страна находится в экономическом и социальном кризисе, — заявил «Известиям» французский политик.

Преследование журналиста связано с его национальностью и непредвзятостью в профессиональной деятельности, уверен член сербской делегации в ПАСЕ, депутат Народной Скупщины Сербии Александр Шешель.

— Всё это говорит о том, что неонацистский режим в Киеве не уважает свободу слова — так же как это было в нацистской Германии или на той же Украине во времена Степана Бандеры. Кирилл Вышинский оказался под арестом только потому, что он русский, — подчеркнул в беседе с «Известиями» сербский депутат.

После начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году и прихода к власти националистически настроенных политиков журналисты стали всё чаще становиться жертвами похищений и арестов со стороны украинских силовых структур. Так, 17 марта 2018 года СБУ Украины задержала и депортировала журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову, которая якобы «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов».

Россия потребовала незамедлительного освобождения главного редактора «РИА Новости Украина». МИД РФ заявил, что арест журналиста — часть «пропагандистской кампании Запада против России». В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство направило украинской стороне ноту протеста.