Суд рассмотрит апелляцию защиты Вышинского 29 мая

Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу представителей защиты главреда «РИА Новости Украина», обвиняемого властями Киева в госизмене, 29 мая. Об этом информирует пресс-служба суда.

«29 мая 2018 года в 15:45 будет рассматриваться уголовное производство по апелляционной жалобе защиты в интересах подозреваемого в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Кирилла Вышинского, руководителя «РИА Новости Украина», — говорится в сообщении на сайте суда.

Вышинский был задержан утром 15 мая у подъезда своего дома. В тот же день украинские спецслужбы провели обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Кроме того, сотрудники СБУ обыскали квартиры нескольких журналистов и пресс-центр агентства. В Киеве действия СБУ назвали раскрытием деятельности сети якобы подконтрольных России медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

Через два дня задержанному главреду агентства предъявили обвинение в госизмене. Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, его дважды посещали представители офиса украинского омбудсмена. По словам адвоката обвиняемого, главред «РИА Новости Украина» в удовлетворительном состоянии.