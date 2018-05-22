Захарова оценила заявление Киева об обмене Вышинского на Сенцова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление украинских властей о возможности обмена режиссера Олега Сенцова на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Российская сторона предпринимает все возможные шаги для освобождения Кирилла Вышинского», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, рассматривает ли российское дипломатическое ведомство такой вариант развития событий. Слова дипломата приводит НСН.

22 мая в МИД Украины заявили, что Киев готов рассмотреть вариант обмена Сенцова на Вышинского.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вышинский был задержан украинскими силовиками утром 15 мая в Киеве. Главреду агентства предъявили обвинение в госизмене, суд арестовал его на два месяца.