Киев допустил обмен Вышинского на Сенцова

Украинские власти готовы рассмотреть вариант обмена украинца Олега Сенцова, заключенного в российской тюрьме, на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Главная цель, как для МИДа, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады», — сказала пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца в ответ на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова. По словам представителя украинского ведомства, переговорный процесс проходит без остановок. Ее комментарий приводит «Пятый канал Украины».

Украинский режиссер Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вышинский был задержан украинскими силовиками утром 15 мая в Киеве. Тогда же в центральном офисе «РИА Новости Украина», в пресс-центре агентства и квартирах нескольких журналистов прошли обыски. После задержания в СБУ заявили о якобы раскрытии деятельности подконтрольной России сети медиаструктур, которые были инструментами ведения «гибридной информационной войны против Украины».