Прямой эфир

Киев допустил обмен Вышинского на Сенцова

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские власти готовы рассмотреть вариант обмена украинца Олега Сенцова, заключенного в российской тюрьме, на главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Накрыло сетью
Что известно об обвинениях журналистов в госизмене на Украине

«Главная цель, как для МИДа, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады», — сказала пресс-секретарь МИДа Украины Марьяна Беца в ответ на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова. По словам представителя украинского ведомства, переговорный процесс проходит без остановок. Ее комментарий приводит «Пятый канал Украины».

Украинский режиссер Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Вышинский был задержан украинскими силовиками утром 15 мая в Киеве. Тогда же в центральном офисе «РИА Новости Украина», в пресс-центре агентства и квартирах нескольких журналистов прошли обыски. После задержания в СБУ заявили о якобы раскрытии деятельности подконтрольной России сети медиаструктур, которые были инструментами ведения «гибридной информационной войны против Украины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ упрекнуло Лондон за игнорирование ареста Вышинского
Адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017