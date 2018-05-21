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Адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест

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Фото: РИА Новости/Ruptly
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Защита главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного 17 мая на два месяца Херсонским городским судом, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский.

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«По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне», — цитирует его «РИА Новости».

Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские спецслужбы провели обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина», в пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. В СБУ заявили о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

В ночь на 16 мая Вышинский был этапирован для избрания меры пресечения в Херсон, где находится офис украинской прокуратуры, которая ведет дело журналиста.

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