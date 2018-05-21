СПЧ обратился в Cовет Европы в связи с задержанием Вышинского

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой взять под контроль ситуацию с задержанием в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В письме представители СПЧ выразили крайнюю обеспокоенность арестом журналиста и давлением на его коллег. «Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль», — приводит пресс-служба совета выдержку из послания.

В СПЧ отметили необходимость немедленного освобождения Кирилла Вышинского, объективного расследования обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению прав журналистов. Аналогичное послание было направлено Уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Как пояснили представители совета, предъявленные главному редактору «РИА Новости Украина» обвинения не имеют под собой объективных оснований.

15 мая сотрудники СБУ задержали Кирилла Вышинского рано утром у подъезда его дома. После этого украинские спецслужбы провели обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве, в пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. В СБУ заявили, что сотрудники раскрыли деятельность подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые якобы использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины». 17 мая главреда агентства на два месяца арестовал Херсонский городской суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в госизмене.

В МИД РФ отметили, что арест Кирилла Вышинского в Киеве был частью пропагандистской кампании Запада против России.