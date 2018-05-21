Прямой эфир

СПЧ обратился в Cовет Европы в связи с задержанием Вышинского

0
Фото: РИА Новости/Ruptly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой взять под контроль ситуацию с задержанием в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Мэлор Стуруа: «Это война обществ, которую ведет пресса»
Старейший сотрудник «Известий» Мэлор Стуруа — о СМИ в эпоху новой холодной войны, будущем российско-американских отношений и профессиональном долге журналиста

В письме представители СПЧ выразили крайнюю обеспокоенность арестом журналиста и давлением на его коллег. «Просим Вас, уважаемая г-жа Миятович, взять ситуацию под личный контроль», — приводит пресс-служба совета выдержку из послания.

В СПЧ отметили необходимость немедленного освобождения Кирилла Вышинского, объективного расследования обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению прав журналистов. Аналогичное послание было направлено Уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой. Как пояснили представители совета, предъявленные главному редактору «РИА Новости Украина» обвинения не имеют под собой объективных оснований.

15 мая сотрудники СБУ задержали Кирилла Вышинского рано утром у подъезда его дома. После этого украинские спецслужбы провели обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве, в пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. В СБУ заявили, что сотрудники раскрыли деятельность подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые якобы использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины». 17 мая главреда агентства на два месяца арестовал Херсонский городской суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в госизмене.

В МИД РФ отметили, что арест Кирилла Вышинского в Киеве был частью пропагандистской кампании Запада против России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского беспрецедентной
У посольства Украины в Москве проходит митинг в поддержку Вышинского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017