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МИД РФ считает арест Вышинского пропагандистской работой Запада

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве является частью пропагандистской кампании Запада против России. Такую позицию озвучила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. <…> Это всё — часть заказа в отношении нашей страны», — сказала представитель ведомства в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Вместе с этим Захарова отметила, что со временем становится «очевиднее, что это не частные случаи, не случайности». Ситуацию на Украине представитель ведомства назвала «несвободой слова», которая является результатом пагубной политики западных стран.

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В то же время Захарова отметила, что в странах Евросоюза и в США всё реже игнорируют притеснения российских журналистов на Украине благодаря «мерам принуждения к реакции», которые предпринимают в российском МИДе.

«Сейчас картина изменилась. ОБСЕ, пусть они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов <...> Сейчас так или иначе мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов», — подчеркнула Захарова.

15 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в киевском офисе «РИА Новости Украина», а также в квартире журналиста агентства Людмилы Лысенко, главы представительства агентства Андрея Бородина. В этот же день по подозрению в госизмене был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский.

На следующий день ситуацию прокомментировали в Вашингтоне. По словам представителя Госдепа Хизер Науэрт, власти США понимают обеспокоенность Киева, но в то же время просят предпринимать подобные «очень серьезные действия» только «в соответствии с законом».

Вышинского этапировали в Херсон, а после арестовали на 60 дней. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине. Защита намерена обжаловать меру пресечения.

В Кремле инцидент назвали «возмутительным и вопиющим», подчеркнув, что происходящее противоречит всем существующим нормам и правилам. Мария Захарова призвала международные структуры «четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины, а также потребовала освобождения журналиста. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над работниками СМИ.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей.

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