Посольство РФ упрекнуло Лондон за игнорирование ареста Вышинского

Посольство России в Лондоне обратило внимание на отсутствие комментариев от британских властей по поводу задержания в Киеве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, когда ситуация получила международное осуждение. Об этом сообщил представитель дипмиссии.

«Увы, британские власти, часто призывающие к соблюдению принципа свободы слова в России и в других странах, в этот раз предпочли промолчать», — приводит его комментарий «РИА Новости».

При этом собеседник агентства напомнил, что ситуацию с задержанием Вышинского осудили международные организации и профессиональные организации журналистов, в том числе Национальный союз журналистов Великобритании.

Кроме того, в дипмиссии сделали вывод о несоответствии принципов свободы слова приоритетам Лондона после решения британской стороны выделить Украине £5 млн на «повышение медиаграмотности и борьбу с дезинформацией».

«То есть на ведение силами украинцев информационной войны против России. Ясно, что в этих условиях свобода слова и безопасность журналистов, высказывающих другую точку зрения, к числу приоритетов британского правительства не относятся», — заключил представитель посольства.

Утром 15 мая сотрудники службы безопасности задержали Кирилла Вышинского у подъезда его дома в Киеве. После этого силовики организовали обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина». Главреду агентства предъявили обвинение в госизмене, суд арестовал его на два месяца.