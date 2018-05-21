Прямой эфир

Посольство РФ упрекнуло Лондон за игнорирование ареста Вышинского

0
Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Лондоне обратило внимание на отсутствие комментариев от британских властей по поводу задержания в Киеве главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, когда ситуация получила международное осуждение. Об этом сообщил представитель дипмиссии.

Мэлор Стуруа: «Это война обществ, которую ведет пресса»
Старейший сотрудник «Известий» Мэлор Стуруа — о СМИ в эпоху новой холодной войны, будущем российско-американских отношений и профессиональном долге журналиста

«Увы, британские власти, часто призывающие к соблюдению принципа свободы слова в России и в других странах, в этот раз предпочли промолчать», — приводит его комментарий «РИА Новости».

При этом собеседник агентства напомнил, что ситуацию с задержанием Вышинского осудили международные организации и профессиональные организации журналистов, в том числе Национальный союз журналистов Великобритании.

Кроме того, в дипмиссии сделали вывод о несоответствии принципов свободы слова приоритетам Лондона после решения британской стороны выделить Украине £5 млн на «повышение медиаграмотности и борьбу с дезинформацией».

«То есть на ведение силами украинцев информационной войны против России. Ясно, что в этих условиях свобода слова и безопасность журналистов, высказывающих другую точку зрения, к числу приоритетов британского правительства не относятся», — заключил представитель посольства.

Утром 15 мая сотрудники службы безопасности задержали Кирилла Вышинского у подъезда его дома в Киеве. После этого силовики организовали обыски в центральном офисе «РИА Новости Украина». Главреду агентства предъявили обвинение в госизмене, суд арестовал его на два месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СПЧ обратился в Cовет Европы в связи с задержанием Вышинского
МИД РФ считает арест Вышинского пропагандистской работой Запада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017