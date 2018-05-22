В Кремле прокомментировали возможный обмен Вышинского на Сенцова

Кремль не располагает информацией о возможном обмене главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве, на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев готов рассмотреть вариант обмена Сенцова на Вышинского. Там отметили, что переговорный процесс по данному вопросу проходит без остановок. При этом в ведомстве не уточнили, на каком уровне и с кем ведется диалог.

15 мая Вышинский был задержан возле своего дома в Киеве. Его обвиняют в госизмене. В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым провела обыски в офисе «РИА Новости Украина» и квартирах некоторых сотрудников агентства. 17 мая суд украинского Херсона, куда доставили Вышинского, постановил заключить журналиста под стражу на два месяца. Его адвокат подал апелляцию.

Украинский режиссер Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года по обвинениям в подготовке терактов в Севастополе, Симферополе и Ялте. Его приговорили к 20 годам лишения свободы на территории России.