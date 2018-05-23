Адвокат Вышинского рассказал о состоянии журналиста

Адвокат главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии журналиста, отметив, что он находится в удовлетворительном состоянии.

По его словам, для человека, который находится под стражей, Вышинский держится хорошо. Также юрист отметил, что журналист надеется на рассмотрение вопроса в апелляционном суде и поблагодарил всех за оказываемую ему поддержку, пишет RT.

Сам журналист предпочел воздержаться от комментариев, считая, что при рассмотрении апелляционной жалобы они могут навредить ему. Доманский уточнил, что защита не планирует раскрывать подробности дела до слушания.

15 мая украинские силовики задержали Вышинского в Киеве. Главреда «РИА Новости Украина» обвинили в госизмене, суд арестовал его на два месяца.

22 мая сообщалось, что украинские власти готовы к обмену Вышинского на заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. В Кремле заявили, что не владеют информацией о возможном обмене Вышинского на Сенцова.