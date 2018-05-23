Прямой эфир

Адвокат Вышинского рассказал о состоянии журналиста

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии журналиста, отметив, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Накрыло сетью
Что известно об обвинениях журналистов в госизмене на Украине

По его словам, для человека, который находится под стражей, Вышинский держится хорошо. Также юрист отметил, что журналист надеется на рассмотрение вопроса в апелляционном суде и поблагодарил всех за оказываемую ему поддержку, пишет RT.

Сам журналист предпочел воздержаться от комментариев, считая, что при рассмотрении апелляционной жалобы они могут навредить ему. Доманский уточнил, что защита не планирует раскрывать подробности дела до слушания.

15 мая украинские силовики задержали Вышинского в Киеве. Главреда «РИА Новости Украина» обвинили в госизмене, суд арестовал его на два месяца.

22 мая сообщалось, что украинские власти готовы к обмену Вышинского на заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. В Кремле заявили, что не владеют информацией о возможном обмене Вышинского на Сенцова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представители омбудсмена Украины дважды навестили Вышинского в СИЗО
Захарова оценила заявление Киева об обмене Вышинского на Сенцова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017