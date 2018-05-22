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Представители омбудсмена Украины дважды навестили Вышинского в СИЗО

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Представители офиса омбудсмена Украины дважды навестили главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона, рассказал «РИА Новости» его адвокат Андрей Доманский, который 22 мая навестил своего подзащитного.

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По словам Доманского, самочувствие Вышинского удовлетворительное, а условия содержания нормальные. «Хотя, конечно, как и любой другой человек, он находится в ожидании развития своего дела», — отметил адвокат, добавив, что журналист благодарит международную общественность за поддержку.

Доманский 22 мая отправил с нарочным заявку на апелляцию в суд Херсонской области. Адвокат рассчитывает, что ее рассмотрение назначат до конца недели.

Вышинского задержали украинские силовики утром 15 мая в Киеве. Главреда портала «РИА Новости Украина» обвинили в госизмене, суд арестовал его на два месяца.

22 мая сообщалось, что украинские власти готовы к обмену Вышинского на заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. В Кремле заявили, что не владеют информацией о возможном обмене Вышинского на Сенцова.

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