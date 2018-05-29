В МИД РФ заявили о привычке киевских властей к безнаказанности

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали начало блокировки доступа жителей Украины к сайтам российских информационных агентств. По словам дипломатов, правящий режим на Украине привык к безнаказанности, в связи с чем попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов. Об этом говорится в официальном заявлении департамента информации и печати ведомства.

«Правящий на Украине режим настолько привык к безнаказанности, пользуясь бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО, что официальный Киев попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов», — говорится в тексте заявления.

Представители внешнеполитического ведомства России призвали ОБСЕ и другие организации не ослаблять давления на Киев и помешать подавлению свободы слова в стране.

29 мая украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина». Указ о санкциях в отношении СМИ издал глава государства Петр Порошенко.

15 мая в Киеве представители СБУ задержали главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Ему предъявили обвинения в государственной измене. По словам представителей украинских властей, «РИА Новости Украина» входила в медиасеть, которую Россия использовала для «гибридной информационной войны» против страны.