Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области отложил рассмотрение апелляции на арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене.

Вышинский на суде попросил перенести заседание в связи с отсутствием его адвоката. До этого защита Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на его арест со вторника, 29 мая, на другую дату из-за занятости защитников в других делах. По словам председательствующего по делу судьи, рассмотрение перенесено на 1 июня. Заседание состоится в 10.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве 15 мая. В этот же день руководителя портала Кирилла Вышинского задержали недалеко от его дома. Спустя два дня журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины, после чего он был арестован на два месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия сотрудников СБУ вопиющим. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал задержание Вышинского «бандитским нападением» и потребовал немедленно освободить журналиста.

По факту задержания Вышинского российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.