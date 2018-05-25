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Руководитель «РИА Новости Украина» допустил новые обвинения в свой адрес

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Фото: РИА Новости/Ruptly
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Глава портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по подозрению в госизмене, не исключает новых обвинений в свой адрес. Ранее такие же опасения озвучивал его адвокат Андрей Доманский.

«Я совершенно не буду удивлен, если Служба безопасности Украины будет стараться выдвинуть против меня и другие обвинения», — сообщил журналист в интервью телеканалу RT.

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Вышинский предположил, что его задержание, а затем и арест могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине.

«Президент Порошенко намекает, что вернет тех, кого называли вероятными кандидатами на мой обмен, ему нужно что-то предъявить избирателям. Я как пугало и предмет торга. Очень кстати к выборам», — подчеркнул Вышинский.

Кирилл Вышинский также отметил, что от подобных действий со стороны властей не застрахован ни один его коллега на Украине. Он также выразил благодарность представителям журналистского сообщества со всего мира за оказанную поддержку.

У посольства Украины в Москве 18 мая прошел митинг в поддержку арестованного в Херсоне Вышинского. Организаторы заявили, что мероприятие проводится «в молчаливом формате с демонстрацией хештега #ЦеЕвропа против ареста Вышинского».

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина». Рано утром того же дня у подъезда своего дома был задержан Вышинский. 17 мая ему было предъявлено обвинение в госизмене, затем городской суд Херсона арестовал его на два месяца. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине.

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