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МИД назвал «нецивилизованной» попытку Киева обменять Вышинского на Сенцова

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Фото: ТАСС/Синдеев Владимир
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Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин отметил, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников. Так представитель ведомства прокомментировал предложение Украины обменять журналиста Кирилла Вышинского на арестованного в РФ режиссера Олега Сенцова.

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«Киев не может позволять себе брать людей в качестве заложников для того, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления. Это нецивилизованная манера», — приводит его слова «РИА Новости».

22 мая пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев готов рассмотреть вариант обмена Сенцова на Вышинского. На вопрос, рассматривает ли Москва это предложение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия предпринимает все возможные шаги для освобождения главреда «РИА Новости Украина».

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая, в этот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Олег Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

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