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Директор HRW призвала Украину отменить санкции против российских СМИ

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Фото: ТАСС/Вышинский Денис
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Санкции Украины против российских СМИ подрывают принципы демократии, их нужно отменить, а не расширять. Об этом заявила в пятницу, 25 мая, директор Human Rights Watch Рейчел Денбер.

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«Санкции украинского правительства в отношении государственных российских СМИ — звенья одной цепи, которая ограничивает плюрализм СМИ и свободу выражения мнения и подрывает демократию на Украине», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам Денбер, у Киева могут быть причины быть категорически несогласным с взглядом российских государственных СМИ. Но украинские власти вместо блокировки должны гарантировать гражданам получение достоверной информации, чтобы «бросить им вызов». 

«Это должно быть ключевым вопросом, который международные партнеры Украины обсуждают с правительством», — заключила она.

В четверг, 24 мая, президент Украины Петр Порошенко включил в санкционный список МИА «Россия сегодня» и портал «РИА Новости Украина». Кроме того, были заблокированы сайты Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru и Realty.ria.ru.

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день у подъезда своего дома был задержан глава портала Кирилл Вышинский. 17 мая ему было предъявлено обвинение в госизмене. Городской суд Херсона арестовал его на два месяца.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Штаб квартира HRW находится в США.

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