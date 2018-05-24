«Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали под санкции Киева

Информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. В данный момент оба сайта заблокированы на территории Украины. Информация об этом размещена на сайте президента страны Петра Порошенко.

Как пишет «РИА Новости», санкции будут действовать три года, во время которых активы и сайты агентства будут заблокированы. Украинские провайдеры также должны ограничить доступ к сайтам Ria.ru, Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, 1prime.ru, Rsport.ria.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Главный редактор агенства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские силовики провели обыски в центральном офисе и пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ заявила о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

На данный момент журналист арестован на два месяца по подозрению в госизмене, его защита намерена обжаловать это решение. Вышинский находится в СИЗО Херсона, где его дважды посещали представители офиса украинского омбудсмена. По словам адвоката обвиняемого, он в удовлетворительном состоянии.