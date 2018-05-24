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«Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали под санкции Киева

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. В данный момент оба сайта заблокированы на территории Украины. Информация об этом размещена на сайте президента страны Петра Порошенко.

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Как пишет «РИА Новости», санкции будут действовать три года, во время которых активы и сайты агентства будут заблокированы. Украинские провайдеры также должны ограничить доступ к сайтам Ria.ru, Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, 1prime.ru, Rsport.ria.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Главный редактор агенства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские силовики провели обыски в центральном офисе и пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов. СБУ заявила о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

На данный момент журналист арестован на два месяца по подозрению в госизмене, его защита намерена обжаловать это решение. Вышинский находится в СИЗО Херсона, где его дважды посещали представители офиса украинского омбудсмена. По словам адвоката обвиняемого, он в удовлетворительном состоянии.

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