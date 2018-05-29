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Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсу «РИА Новости»

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Фото: ТАСС/Шахиджанян Сергей
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Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина» после указа президента страны Петра Порошенко о санкциях по отношению к СМИ. Также был ограничен доступ к сайту «Р-Спорт».

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая в Киеве. После этого в центральном офисе и пресс-центре агентства прошли обыски

В Киеве объяснили данные действия тем, что якобы раскрыли деятельность подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения «гибридной информационной войны против Украины».

Жалобу представителей защиты Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене, должны рассмотреть 29 мая.

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