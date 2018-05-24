РФ требует жесткой реакции от ОБСЕ из-за запрета «РИА Новости» на Украине

Россия настаивает на незамедлительной и жесткой реакции профильных международных организаций, прежде всего ОБСЕ, в связи с блокировкой «РИА Новости» на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Возмущены решением украинских властей о включении в обновленный санкционный список сроком на три года МИА «Россия сегодня» и агентства «РИА Новости Украина» и блокировке доступа к сайтам агентств», — сказала Захарова.

В четверг, 24 марта, на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась информация о том, что «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева. В настоящее время оба сайта заблокированы.

Служба безопасности Украины 15 мая провела обыски в редакции «РИА Новости Украина». Рано утром того же дня у подъезда своего дома был задержан глава портала Кирилл Вышинский. 17 мая ему было предъявлено обвинение в госизмене, затем городской суд Херсона арестовал его на два месяца.

Ранее арест Вышинского Мария Захарова назвала частью пропагандистской кампании Запада против России. Она подчеркнула, что «несвобода слова» на Украине является результатом пагубной политики западных стран и добавила, что со временем становится «очевиднее, что это не частные случаи, не случайности».