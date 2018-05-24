В СБУ заявили о необходимости обмена Вышинского на Сенцова

Арестованного на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского необходимо обменять на находящегося в тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова. С таким предложением 24 мая выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«Считаю, обязательно надо обменять», — заявил руководитель СБУ, отвечая на вопрос журналиста «РИА Новости» о его отношении к возможности подобного обмена.

Ранее с таким же заявлением выступила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. По ее словам, украинская сторона готова рассмотреть возможности освобождения Сенцова, включая и обмен на Вышинского.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 мая заявил, что пока никаких инициатив от украинской стороны на этот счет не было, а также добавил, что такие вопросы в любом случае не обсуждаются публично.

24 мая информационные агентства «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева. Доступы к данным сайтам на территории Украины заблокированы.

15 мая украинские силовики пришли с обысками в офис «РИА Новости Украина», которые продолжались восемь часов. Следственные действия также были проведены в квартирах нескольких сотрудников информационного агентства. В этот же день рано утром представители СБУ задержали руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Ему предъявлено обвинение в госизмене за поддержку событий в Донбассе. Позднее журналист был арестован на два месяца без права внесения залога.