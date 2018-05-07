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Суд по делу об убийстве украинского журналиста Бузины перенесен на 7 июня

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Заседание по делу об убийстве украинского писателя и журналиста Олеся Бузины перенесено на 7 июня. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева.

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Адвокат Артем Захаров, представляющий потерпевшую сторону, отметил, что один из защитников обвиняемых находится за пределами страны, поэтому было подано ходатайство о переносе слушаний на другую дату.

Суд удовлетворил ходатайство и перенес заседание на 09:00 7 июня, передает ТАСС.

Оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на Дегтяревской улице. Сотрудник СМИ получил четыре огнестрельных ранения, одна пуля попала ему в голову.

Незадолго до смерти Олесь Бузина рассказывал, что получал угрозы от украинских националистов во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Кроме того, журналист утверждал, что на него оказывали давление сверху.

Украинские власти заявляли, что лица, причастные к убийству журналиста, будут найдены в кратчайшие сроки. Тем не менее следователи передали материалы дела в суд спустя более двух лет.

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