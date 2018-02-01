Украинский депутат не исключил повторение истории Олеся Бузины

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук прокомментировал решение главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы покинуть страну и попросить политическое убежище в Австрии.

На своей странице в Facebook Мосийчук выразил удивление, что журналист «смог сбежать» из Украины и избежать ответственности за свои преступления. Он также не исключил повторения истории Олеся Бузины.

Ранее стало известно, что Игорь Гужва покинул территорию Украины и попросил политическое убежище в Австрии. Главред «Страны.ua» отметил, что в его адрес и адрес сотрудников издания регулярно поступают угрозы физической расправы.

Украинский оппозиционный журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля в Киеве возле своего дома на Дегтяревской. Двое убийц расстреляли жертву из пистолета, а потом один из них сделал контрольный выстрел в голову.

Незадолго до смерти Бузина рассказывал о том, что на него оказывалось давление сверху во время его работы шеф-редактором газеты «Сегодня». Перед убийством Бузина получал угрозы в свой адрес, украинские националисты объявили на него охоту в социальных сетях.