Прямой эфир

Журналисты украинских «Вестей» работают удаленно из-за обысков в редакции

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/ Sergii Kharchenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники украинского медиахолдинга «Вести» вынуждены работать удаленно в связи с тем, что в офисе издания в Киеве по-прежнему находятся неизвестные люди, а также ведутся обыски. Об этом сообщила главный редактор «Вестей» Оксана Омельченко.

«Мы в военно-полевых условиях находимся. Выпускаем газету в данный момент, сайт работает удаленно, ничего не изменилось», — приводит слова Омельченко РИА «Новости».

По ее словам, выпускающий редактор сайта «Вести» Анастасия Рейн получила ожог глаза первой степени, после того как ей в лицо брызнули газом в тот момент, когда она зашнуровывала ботинки.

Как сообщал портал iz.ru, украинские силовики провели обыски в здании редакции 8 февраля. В пятницу, 9 февраля, сотрудники медиахолдинга подали коллективное заявление в полицию Киева по факту препятствования журналистской деятельности.

Национальное агентство по розыску активов уже приходило в редакцию украинской газеты «Вести» в декабре 2017 года. Тогда же генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что медиахолдинг прекратит свою деятельность до конца 2017 года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Редакция украинского медиахолдинга «Вести» сообщила о пожаре в здании
Украинские «Вести» пожаловались в полицию на заблокированный офис

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017