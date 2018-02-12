Журналисты украинских «Вестей» работают удаленно из-за обысков в редакции

Сотрудники украинского медиахолдинга «Вести» вынуждены работать удаленно в связи с тем, что в офисе издания в Киеве по-прежнему находятся неизвестные люди, а также ведутся обыски. Об этом сообщила главный редактор «Вестей» Оксана Омельченко.

«Мы в военно-полевых условиях находимся. Выпускаем газету в данный момент, сайт работает удаленно, ничего не изменилось», — приводит слова Омельченко РИА «Новости».

По ее словам, выпускающий редактор сайта «Вести» Анастасия Рейн получила ожог глаза первой степени, после того как ей в лицо брызнули газом в тот момент, когда она зашнуровывала ботинки.

Как сообщал портал iz.ru, украинские силовики провели обыски в здании редакции 8 февраля. В пятницу, 9 февраля, сотрудники медиахолдинга подали коллективное заявление в полицию Киева по факту препятствования журналистской деятельности.

Национальное агентство по розыску активов уже приходило в редакцию украинской газеты «Вести» в декабре 2017 года. Тогда же генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что медиахолдинг прекратит свою деятельность до конца 2017 года.