В раде назвали унизительным отчет СБУ перед послами G7 об «убийстве» Бабченко

Отчет главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и генпрокурора страны Юрия Луценко перед послами стран «Большой семерки» об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко унизителен и недопустим. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

По словам парламентария, подобные действия показывают, что Украиной управляют извне.

«Они (отчеты. — Ред.) унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления. <…> Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов и отчитываться об этом ни перед кем не обязана», — написал Мосийчук в Facebook.

1 июня пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что Луценко и Грицак рассказали о ходе «спецоперации» с инсценировкой убийства российского журналиста Бабченко послам стран G7 (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и Великобритания).

Во вторник МВД Украины сообщило об убийстве Бабченко в Киеве. Об этом также заявили депутат рады Антон Геращенко и глава МИДа Украины Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

30 мая Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ, где Грицак рассказал, что убийство было инсценировкой с целью предотвратить якобы готовящееся покушение на журналиста.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны распространять ложную информацию. Спецоперацию СБУ неоднозначно восприняли даже в раде. Депутат Михаил Добкин назвал инсценировку дешевым спектаклем и позором.

В России отметили, что действия Киева в очередной раз говорят о том, что украинским властям нельзя верить.