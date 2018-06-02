Прямой эфир
Сюжет:

В раде назвали унизительным отчет СБУ перед послами G7 об «убийстве» Бабченко

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отчет главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и генпрокурора страны Юрия Луценко перед послами стран «Большой семерки» об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко унизителен и недопустим. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

Мировой развод
Что западные СМИ думают о шоу с «воскрешением» Бабченко

По словам парламентария, подобные действия показывают, что Украиной управляют извне.

«Они (отчеты. — Ред.) унижают наше государство и демонстрируют наличие элементов внешнего управления. <…> Украина имеет полное право любым способом защищаться от иностранных спецслужб и террористов и отчитываться об этом ни перед кем не обязана», — написал Мосийчук в Facebook.

1 июня пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что Луценко и Грицак рассказали о ходе «спецоперации» с инсценировкой убийства российского журналиста Бабченко послам стран G7 (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония и Великобритания).

Во вторник МВД Украины сообщило об убийстве Бабченко в Киеве. Об этом также заявили депутат рады Антон Геращенко и глава МИДа Украины Павел Климкин, который во время выступления в ООН даже намекнул на причастность к произошедшему России.

30 мая Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ, где Грицак рассказал, что убийство было инсценировкой с целью предотвратить якобы готовящееся покушение на журналиста.

Мировое сообщество осудило действия Киева, отметив, что власти не должны распространять ложную информацию. Спецоперацию СБУ неоднозначно восприняли даже в раде. Депутат Михаил Добкин назвал инсценировку дешевым спектаклем и позором.

В России отметили, что действия Киева в очередной раз говорят о том, что украинским властям нельзя верить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Организатор» покушения на Бабченко заявил о работе на контрразведку Украины
Пушков прокомментировал удивление Киева на реакцию о «воскрешении» Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017