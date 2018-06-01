Мировой развод

Представление, устроенное Службой безопасности Украины (СБУ) с «убийством» российского журналиста Аркадия Бабченко, мало кого оставило равнодушным. Пока в Киеве думают, что они всех обманули и мастерски раскрыли заговор, журналисты западных изданий пытаются найти объяснения их действиям. Многие недоумевают, зачем украинские власти выбрали именно такой способ поимки преступников. Вкратце, что произошло. Вечером 29 мая появилась информация, что критикующего Кремль Бабченко застрелили на пороге собственной квартиры в Киеве. На следующий день СБУ заявила, что уже оплаканная неравнодушными жертва этого наглого нападения вовсе и не жертва — это была инсценировка, чтобы новостью об убийстве сорвать реальное покушение. Как на подобный маскарад отреагировала иностранная пресса — в материале портала iz.ru.

Ишь чего откаблучивают!

«Доверие к Украине под вопросом. В конце концов, эта страна утверждала, что она честнее, чем ее восточный сосед», — пишет автор статьи в британской газете The Independent Оливер Кэрролл (Oliver Carroll).

По мнению журналиста, пресса больше не будет принимать заявления украинских властей за чистую монету. И это неплохо, считает Кэррол, «учитывая становящиеся всё более творческими затеи правительства в Киеве».

Кроме того, рассуждает автор, новости об угрозах представителям СМИ теперь постоянно будут подвергаться сомнению.

b Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как предостерегла английская тележурналистка Линдси Хилсам (Lindsey Hilsum), теперь каждый раз, когда произойдет убийство корреспондента, ответственные за него обратятся к ботам и пропагандистам, которые будут говорить, что новость лживая. «Спасибо за это украинским спецслужбам», — отметила она в Twitter.

Кэррол добавил, что, согласившись принять участие в полицейской операции, Бабченко поставил под удар доверие к профессии.

Он также указал, что Кремль теперь получил новую карточку «выхода из тюрьмы» (как в игре «Монополия»): можно утверждать, что Киев теперь считается сказочником, и цель любых украинских заявлений — выставить Россию в плохом свете.

Опасный троллинг

Колумнист The Washington Post Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) обратила внимание на то, что украинские спецслужбы находятся под непосредственным контролем президента. «Они вполне могли помочь ему в предстоящей избирательной кампании», — отметила она, допустив, что такая поддержка была частью плана.

«Цель была хорошая: поймать убийцу. Но средства — фиктивная смерть, срежиссированные публичные заявления — еще больше подрывают и без того микроскопически низкий уровень доверия украинцев к своему правительству и средствам массовой информации», — излагает Эпплбаум, обладательница Пулитцеровской премии.

«Никто не подумал о сопутствующих потерях; никто не спросил, поверит ли кто-нибудь спецслужбам в следующий раз, когда они скажут нам, что журналист мертв. В стране, где журналистов действительно убивают, неясно, будет ли кто-нибудь верить представителям СМИ <...>. Неясно, простят ли украинское правительство в обозримом будущем иностранные дипломаты, которые поспешили выразить сочувствие», — продолжила автор колонки.

Она добавила, что пока никто не объяснил, почему не нашлось менее сложного и менее разрушительного способа поймать преступника. В конце концов, в других странах удается задержать убийц без инсценировок смерти известных людей.

Сомнительная схема

«Репортеры без границ», центральный офис которых находится в Париже, осудили действия Киева. Генеральный секретарь этой международной организации Кристоф Делуар признал, что «воскрешение» Бабченко, конечно, стало большим облегчением, но «игра с правдой», к которой прибегла Служба безопасности Украины, вызывает огорчение.

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— Была ли такая схема действительно необходима? Не может быть оснований для фальсификации смерти журналиста, — подчеркнул он.

Украина занимает 101-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы 2018 года, который составляют «Репортеры без границ».

Комитет защиты журналистов (штаб-квартира находится в Нью-Йорке) разместил на сайте список вопросов, которые вызвала операция СБУ. Организация, в частности, спрашивает о доказательствах причастности России к предполагаемому покушению и о том, почему Киев выступил с подобными обвинениями до завершения расследования.

Кроме того, журналистов волнует, зачем Служба безопасности пошла на крайности, объявив об убийстве Бабченко, чтобы помешать заговору.

«Учитывая, что СБУ стало разведывательным агентством, которое занимается обманом, искажением и пропагандой, найти истину будет очень сложно», — подчеркнули в Комитете.

Там также обеспокоены тем, что такие действия украинских властей могут подорвать доверие к журналистам.

Вопросов больше, чем ответов

Не всё понятно и журналистам немецкой газеты Bild. «Если верить главе Службе безопасности Украины, специальная миссия, которая готовилась в течение двух месяцев, завершилась полным успехом: журналист жив, посредник под стражей, а факт «заказа» Москвы доказан, — пишет издание. — Однако вопрос остается: почему наемного убийцу и его посредника не арестовали заранее?»

Дело в том, что СБУ показала оперативную съемку передачи денег исполнителю убийства. При этом арест посредника произвели только после инсценировки преступления — за несколько часов до пресс-конференции ведомства, на которой Бабченко предстал живым и невредимым.

Предположительно, сообщает Bild, в Киеве ждали, чтобы пособник связался с заказчиками (про задержание несостоявшегося киллера ничего не сообщалось; возможно, этот человек работал с украинскими властями — Прим. iz.ru).

Тем не менее, есть еще много вопросов без ответов. Но несомненным, по оценке газеты, остается тот факт, что теперь «на карту поставлено доверие к украинским спецслужбам».

b2 Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Теперь Киев должен представить доказательства необходимости постановки этого «шпионского триллера».

Der Spiegel, в свою очередь, разместил на своем сайте опрос «Верите ли вы в версию Бабченко?» Участие в нем приняли 14 тыс. пользователей. 69% склоняются к ответу «нет», 17% поверили в историю, и 14% не смогли занять четкую позицию.

Бабченко, Аркадий Бабченко

Французская Liberation озаглавила материал так: «Бабченко умрет в другой день». Видимо, это отсылка к фильму про Джеймса Бонда « Умри, но не сейчас» (Die Another Day). «Обычно такое происходит только в художественной литературе», — говорится в публикации.

«Помимо облегчения, возвращение к жизни Аркадия Бабченко вызывает смешанную реакцию и ставит ряд вопросов. Поспешность, с которой премьер-министр Владимир Гройсман осудил Россию за убийство журналиста <...>, наводит на мысль, что он был не в курсе дела», — пишут авторы статьи. Они не исключают, что данный факт может свидетельствовать о разладе в правящей верхушке.

Кроме того, отмечают журналисты, «эта специальная операция не может заставить забыть, что большинство расследований политических убийств оказались безрезультатны».

«Виновный во взрыве автомобиля журналиста из Белоруссии Павла Шеремета в июле 2016 года в центре Киева до сих пор не найден. Более того, расследование независимых журналистов показало, что спецслужбы скорее мешали следствию», — указывается в статье.

Ее авторы добавляют: «Чем больше думаете об этом, тем сомнительнее кажется операция».

Киевские аниматоры

Британская The Guardian отмечает, что Бабченко действительно бежал из России в страхе, поэтому настоящий заговор вполне мог иметь место. «Вопрос в том, не нанесли ли украинские власти, предотвращая убийство (если это именно то, что они и сделали), больше вреда, чем пользы, и не существовало ли какого-либо менее провокационного способа достичь той же цели», — пишет Шон Уолкер (Shaun Walker).

b3 Фото: REUTERS/video by social media. Kateryna Lisunova

Он спрашивает, была ли необходимость объявлять не о тяжелом ранении Бабченко, а именно о смерти, что травмировало его близких и российских журналистов, многие коллеги которых уже были убиты.

Сама обстановка, в которой было сделано заявление о том, что журналист жив, отличалась «исключительно дурным вкусом» — вместо того, чтобы объяснить столь неординарное развитие событий, «Бабченко продемонстрировали на пресс-конференции» ради максимально шокирующего эффекта. Уолкер сравнил СБУ с «иллюзионистом на курорте, который наслаждается удивлением публики, глазеющей на то, как распиленная пополам женщина оказывается целой».

Теперь всё будет зависеть от того, насколько убедительные доказательства российского заговора сможет представить Украина, заключил автор статьи.