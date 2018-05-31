Исполнитель «убийства» Бабченко раскрыл свою личность

Исполнителем «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко оказался участник АТО Алексей Цымбалюк, о чем сам «киллер» написал в Facebook.

Агентство УНИАН называет Цымбалюка ветераном АТО, то есть участником боевых действий в Донбассе.

«После публикации записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса с информацией о заказах на убийство шифроваться смысла я не вижу», — написал предполагаемый участник инсценировки покушения на Бабченко.

По его словам, интервью в ближайшее время он давать не собирается, потому что следствие всё еще идет и он давал подписку о неразглашении.

31 мая стало известно, что в организации покушения на убийство подозревается Борис Герман, который является исполнительным директором украинско-немецкого СП «Шмайсер».

О якобы совершенном убийстве Бабченко на пороге его квартиры стало известно 29 мая. 30 мая на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины Василия Грицака стало известно, что это инсценировка.