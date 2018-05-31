Суд назвал фамилию предполагаемого организатора покушения на Бабченко

В Шевченковский райсуд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Бориса Германа. Именно его украинские власти подозревают в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как уточняется в аккаунте райсуда в Facebook, его подозревают в организации приготовления к террористическому акту.

«То есть применении оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека», — говорится в тексте.

Адвокат Германа заявил, что его подзащитный является директором предприятия по производству оружия, передает «РИА Новости».

Ранее 31 мая СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.

29 мая появилась информация о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день на пресс-конференции главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака было объявлено, что убийство журналиста было инсценировкой для того, чтобы предотвратить реальное покушение.

Многие страны и международные организации раскритиковали данную инсценировку. Глава МВД Украины Арсен Аваков был шокирован такой реакцией.